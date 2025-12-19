Fallece un hombre de 62 años tras quedar atrapado en el incendio de una vivienda en Tiétar

Un varón de 62 años ha fallecido tras quedar atrapado este jueves en el incendio de una vivienda en la Ronda Carcaboso de localidad cacereña de Tiétar.

Una llamada al 112 sobre las 19,00 horas ha informado de este suceso, hasta donde se ha desplazado una unidad medicalizada, dos dotaciones de bomberos de Navalmoral de la Mata y patrullas de la Guardia Civil.

Al llegar los recursos sanitarios comprobaron que el varón presentaba lesiones incompatibles con la vida, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.