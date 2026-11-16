Fademur celebrará el 18 de noviembre un encuentro de emprendedoras y artesanas rurales en Valverde de Leganés

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) de Extremadura celebrará el próximo miércoles, 18 de noviembre, un encuentro de emprendedoras, artesanas y productoras rurales en la localidad pacense de Valverde de Leganés.

La jornada, que forma parte del proyecto 'Emprendedoras extremeñas en red', reunirá a mujeres emprendedoras del medio rural para compartir experiencias, impulsar sus proyectos y dar visibilidad a sus productos.

Con esta iniciativa, Fademur Extremadura busca "fomentar el emprendimiento femenino, crear redes de colaboración y poner en valor el trabajo de las mujeres en el medio rural", señala la organización en nota de prensa.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de empleo, emprendimiento e innovación de Valverde de Leganés y contará con diferentes actividades dirigidas a mujeres emprendedoras, artesanas y productoras rurales, como mesas sobre emprendimiento y talleres artesanales, que permitirán compartir conocimientos, intercambiar experiencias y conocer diferentes iniciativas impulsadas por mujeres en los pueblos.

Además, se celebrará una feria de productos, en la que las participantes podrán mostrar y dar a conocer sus elaboraciones y proyectos, favoreciendo su promoción y creando nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta iniciativa, Fademur Extremadura reafirma su "compromiso con el emprendimiento femenino, la dinamización económica de los pueblos y el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo del medio rural", por lo que animan a todas las emprendedoras, artesanas y productoras rurales interesadas a participar en este encuentro.

Cabe destacar que el proyecto de Fademur Extremadura 'Emprendedoras extremeñas en red' se está desarrollando por la provincia gracias al apoyo de la Diputación de Badajoz.