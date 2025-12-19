La facturación de la industria sube un 1,9% en octubre en Extremadura

La cifra de negocios de la industria ha subido un 1,9 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, dos décimas por encima de la media nacional, que está en el 1,7 por ciento.

Respecto al mes anterior, la facturación de la industria ha subido un 5,3 por ciento en octubre en Extremadura sobre septiembre, frente al incremento del 4,4 por ciento en el conjunto del país, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, entre enero y octubre, la cifra de negocios de la industria ha bajado un 1,1 por ciento en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, frente al incremento del 0,8 por ciento en el conjunto del país.