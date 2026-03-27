Los extremeños realizaron 726.495 viajes en el cuarto trimestre de 2025, un 3,2% menos en tasa interanual

Los extremeños realizaron 726.495 viajes en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un 3,26 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y representan el 2 por ciento de los viajes realizados por los españoles.

El 33,7 por ciento de los viajes realizados por los extremeños tuvo como destino la propia región; el 58,5 por ciento fueron viajes a otras comunidades autónomas, y el 7,7 por ciento, al extranjero, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, en el 54,6 por ciento de los casos, los viajeros pernoctaron en alojamientos de pago, como hoteles o pensiones, y el 45,4 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado, como viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad o intercambiadas.