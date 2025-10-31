El extremeño Jesús Redondo se convierte en el hombre más longevo de España a sus 110 años

El extremeño Jesús Redondo Bermejo se ha convertido a sus 110 años y 149 días en el hombre longevo de España y el décimoctavo varón de mayor edad del mundo, según el portal 'Extremeños Centenarios'.

Tras la muerte del madrileño Luis Carrasco-Muñoz, que ha fallecido este miércoles en su ciudad natal a los 111 años y 258 días, el cacereño Jesús Redondo, que vive en la Residencia de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres, es ya el hombre con más edad del país y el décimo octavo del mundo.

Jesús Redondo nació el 2 de junio de 1915 en la localidad cacereña de Cañaveral.

El pasado día 8 de marzo de 2023 tras el fallecimiento de Felipe Sánchez Acosta, de Calzadilla (Cáceres) de 108 años, Redondo Bermejo pasó a ser el 'abuelo de Extremadura' a la edad de 107 años y 279 días.