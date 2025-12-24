Extremadura registró ocho solicitudes de eutanasia en 2024, de las que se aceptaron cuatro

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de que, durante 2024, finalizaron en Extremadura ocho procesos de solicitud de eutanasia, de los que cuatro resultaron en prestaciones efectivas.

En conjunto del país, el pasado año 2024, finalizaron en España 929 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 426 resultaron en prestaciones efectivas, lo que supone el 45,86 por ciento del total y un 27,5 por ciento más que el año anterior, según recoge el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir.

Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 2.432 solicitudes: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024, lo que supone un incremento total del 437 por ciento. Solo en 2024, se registraron en total 905 nuevas solicitudes de eutanasia.