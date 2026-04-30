Extremadura registra una tasa de abandono escolar del 12,99%, similar a la media nacional

La tasa de abandono escolar en Extremadura es del 12,99 por ciento, la octava más baja y prácticamente igual que la media nacional (13,04%), según los datos del INE a partir de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2026.

La Rioja (18,6 por ciento), Murcia (16,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (16,3 por ciento), son las comunidades autónomas con mayores tasas de abandono temprano de la educación, frente a Galicia (6,9 por ciento), País Vasco (6,4 por ciento) y Navarra (6,1 por ciento), según datos del INE a partir de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2026.

La tasa media nacional de abandono escolar temprano se sitúa en este trimestre en el 13,04 por ciento. El abandono temprano de la educación-formación, que mide el INE recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación.

Respecto al resto de regiones, Aragón registra una tasa del 16,24 por ciento; Canarias, del 15,93 por ciento; Castilla-La Mancha, del 15,91 por ciento; Andalucía, del 15,69 por ciento; Baleares, del 15,46 por ciento; Cataluña, del 15,03 por ciento; Extremadura, del 12,99 por ciento; Ceuta y Melilla, del 12,95 por ciento; Asturias, del 10,24 por ciento; Castilla y León, del 8,96 por ciento Madrid, del 7,59 por ciento; y Cantabria, del 7,09 por ciento.