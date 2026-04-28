Extremadura registra seis muertos en accidentes laborales en los dos primeros meses, un 50% más que en 2025

Extremadura ha registrado en los dos primeros meses de este año seis muertos en accidentes laborales, un 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Estos datos se han puesto de manifiesto durante la presentación en Mérida de la exposición 'El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas', con la que se pretende evidenciar que una parte importante de los accidentes laborales pueden evitarse mediante una adecuada prevención y alertar sobre las preocupantes cifras de fallecidos en el trabajo.

Así, en el 2025 se registraron 14 muertes en accidentes laborales y en los dos primeros meses de este 2026 ya han fallecido seis personas trabajadoras.

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha subrayado que el sindicato sigue manifestando su preocupación por los datos de siniestralidad laboral en la región y ha recordado que "14 personas perdieron la vida por el hecho de ir a ganársela".

La muestra, que incluye ejemplos prácticos de situaciones de riesgo y de cómo el uso correcto de estos equipos puede evitar daños graves o incluso la muerte en el entorno laboral, se enmarca en la conmemoración del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y pretende servir como herramienta divulgativa para trasladar a la sociedad la importancia de reforzar la cultura preventiva en las empresas.

RADIOGRAFÍA DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EXTREMADURA

En 2025 se registraron en Extremadura 23.338 accidentes laborales, de los cuales 14 tuvieron resultado mortal. Cada día, 64 personas trabajadoras sufrieron un accidente laboral, y la mitad de ellos causaron baja médica.

El índice de incidencia se situó en 2.757 accidentes por cada 100.000 trabajadores, un 8 por ciento por encima de la media nacional, mientras que los accidentes graves presentaron una incidencia un 30 por ciento superior.

Además, nueve de cada diez accidentes con baja se debieron a causas técnicas, y ocho de cada diez se produjeron en el propio centro de trabajo, lo que evidencia el "amplio margen de mejora existente en materia preventiva", ha apuntado UGT Extremadura en nota de prensa.

Los datos correspondientes a enero y febrero de 2026 reflejan una "evolución preocupante", ya que los accidentes mortales en centro de trabajo han aumentado un 50 por ciento, pasando de 4 a 6 víctimas, mientras que los accidentes in itinere crecen un 27,7 por ciento.

En conjunto, se han registrado 1.748 accidentes con baja, siete más que en el mismo periodo del año anterior, lo que indica una "estabilización de la siniestralidad global, pero un empeoramiento de su gravedad".

En este sentido, Ladera ha insistido en que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una "asignatura pendiente" en los centros de trabajo de la región y ha criticado que, en muchos casos, "se trata como un mero trámite que las empresas guardan en un cajón".

Por sectores, los mayores niveles de siniestralidad se concentran en Agricultura (280 accidentes), Construcción (247), Industria manufacturera (235), Administración Pública (124) y Comercio (122).

En cuanto a las enfermedades profesionales, éstas siguen siendo uno de los grandes retos pendientes. En 2025 se declararon 239 casos en Extremadura, lo que supone un incremento del 60 por ciento respecto al año anterior.

UGT Extremadura ha advertido de que existe una "importante infradeclaración", ya que muchas patologías derivadas del trabajo se califican como enfermedades comunes.

"Esto impide aplicar medidas preventivas eficaces, reduce la protección de las personas trabajadoras y sobrecarga el sistema sanitario público", ha detallado el sindicato.

UGT también ha alertado del aumento de los riesgos psicosociales vinculados a la organización del trabajo, como la sobrecarga, la intensificación de ritmos, las jornadas prolongadas o las dificultades de conciliación.

Estos factores están detrás del incremento de trastornos de ansiedad, estrés y depresión, según UGT, que destaca que, según los últimos datos disponibles, el trastorno de ansiedad representa el 64,2 por ciento de los diagnósticos, seguido del estrés postraumático (21%), afectando especialmente a sectores como el transporte y la sanidad.

UGT Extremadura ha subrayado que, pese a los avances normativos, la siniestralidad laboral sigue siendo un "problema estructural", ya que más de tres décadas después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, persisten deficiencias en su aplicación efectiva.

Ladera ha defendido que "la prevención de riesgos laborales es una inversión, no un gasto" y ha añadido que reforzarla permitiría reducir muchas situaciones de baja laboral. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de los equipos de protección: "pueden parecer incómodos, pero salvan vidas", al tiempo que ha insistido en la necesidad de formación e información para su correcto uso.

En este sentido, ha recalcado en que el coste humano, social y económico de los accidentes laborales es "inasumible" y ha recordado que muchos de ellos podrían evitarse con una correcta evaluación de riesgos, inversión en prevención y uso adecuado de equipos de protección.

En este contexto, UGT Extremadura ha reclamado una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que la adapte a los riesgos del siglo XXI, especialmente los derivados de la digitalización, el cambio climático y la organización del trabajo.

La responsable sindical ha reclamado que "la prevención se sitúe en el centro de las relaciones laborales" y ha sido tajante al afirmar que "la salud de las personas trabajadoras no es negociable".

Además, ha alertado sobre causas evitables detrás de muchos accidentes mortales, ya que "en pleno siglo XXI seguimos viendo fallecimientos por caídas en altura, algo que se puede evitar con medidas básicas como arneses o líneas de vida".

Por ello, el sindicato exige a las empresas que integren la prevención como un eje central de su actividad y asuman su responsabilidad en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Así, con esta exposición, el sindicato quiere trasladar el mensaje de que la prevención salva vidas y debe formar parte del día a día en todos los centros de trabajo.