Extremadura, la región de España donde menos se usa el transporte público

Extremadura es la comunidad autónoma de España donde menos se utiliza el transporte público de manera habitual, con solo un 8,5% frente a la media nacional del 25,4%.

Son datos del módulo especial de transporte y movilidad que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) como parte de la Encuesta de condiciones de vida. Se trata de cifras de 2025 que muestran los medios de transporte utilizados con más frecuencia por las personas de 16 o más años.

La estadística considera el transporte utilizado para todo tipo de actividades y propósitos, como ir de compras, al trabajo, a la escuela, etc. Además, las opciones que incluye son el coche (ya sea particular, de empresa, taxi, compartido), el transporte público (autobús, metro, tren, tranvía, ferry), bicicleta (donde se incluyen las eléctricas y los patinetes eléctricos); la moto (también la eléctrica); a pie; y la posibilidad de que no se pueda salir de casa.

Así, los extremeños son los que menos usan el transporte público de manera habitual, con un 8,5% de la población. A esta región le siguen Castilla-La Mancha (11,4%), Murcia (12,4%) y Galicia (15%). En cambio, Madrid (45,2%), País Vasco (36,1%) y Cataluña (32,4%) son las comunidades que más utilizan los medios de transporte público para sus desplazamientos.

El medio de transporte más usado en Extremadura es el coche, con el 65,9% de la población. Con este porcentaje, la región se sitúa como la tercera comunidad que más usa el coche, por detrás de Galicia (67,3%) y Cantabria (66,8%). Por el lado contrario, Ceuta (37,3%), Madrid (42,3%) y País Vasco (43%) son las regiones que menos usan este vehículo. La media en España es del 53,5%, lo que convierte al coche en el medio más utilizado habitualmente para desplazarse.

Tras el coche, el segundo medio más usado en Extremadura para desplazarse es a pie, con el 21,2%. También en este caso --como pasa con el coche-- la región se sitúa por encima de la media, que está en el 16,3%. Ceuta destaca en ir a pie, con el 30,9% de la población, mientras que Canarias es en donde menos se opta por este medio, con el 8,9%.

Por otro lado, solo 1,3% de la población mayor de 16 años usa con frecuencia la moto o el patinete en sus desplazamientos, de manera que es la undécima comunidad autónoma con mayor uso, por debajo de la media nacional, del 1,3%. También en este caso destaca Ceuta, con el 7,3% de la población que usa este medio de manera habitual. Por el lado contrario, solo el 0,5% de navarros usa una moto o patinete habitualmente.

Por último, Extremadura es la comunidad autónoma donde una mayor proporción de porcentaje no usar ningún transporte porque no puede salir de casa. En concreto, así lo asegura un 1,7% de la población, por encima del 0,9% de la media española. En Melilla, solo tiene esta situación el 0,4%.