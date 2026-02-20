Extremadura refuerza la atención a víctimas de violencia de género con un nuevo convenio de coordinación en salud mental y adicciones

La Junta de Extremadura ha impulsado un convenio intradministrativo de Coordinación entre la red de recursos del Instituto de la Mujer (IMEX) y las redes de Salud Mental y de Conductas Adictivas del Servicio Extremeño de Salud, con el objetivo de mejorar la atención a mujeres y menores víctimas de violencia en toda la comunidad autónoma.

Este convenio intradministrativo, el primero de estas características que se suscribe en la Junta de Extremadura, pretende dar respuesta a la problemática de una mayor prevalencia de problemas de salud mental en mujeres víctimas de violencia, así como una estrecha relación bidireccional entre la violencia de género, los trastornos mentales y las conductas adictivas.

Se ha constituido una comisión de seguimiento que será la encargada de aprobar el protocolo interno de actuación, que fijará los mecanismos formales de derivación y coordinación de los distintos recursos asistenciales. Con ello, se pretende mejorar en la detección precoz de situaciones de violencia en mujeres atendidas en salud mental o adicciones, así como la existencia de consecuencias psicopatológicas en mujeres atendidas por los recursos del IMEX.

El protocolo de actuación garantizará en todo momento el consentimiento informado y la confidencialidad de las mujeres y menores.

El protocolo regula además los criterios de derivación entre los dispositivos de salud mental, equipos de conductas adictivas, Puntos de Atención Psicológica (PAP), Servicios de Atención a Menores (SAM) y los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, asegurando itinerarios personalizados y coordinados para cada caso.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con una atención coordinada y especializada para mujeres y menores víctimas de violencia, avanzando hacia un modelo asistencial más eficaz.