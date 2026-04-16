Extremadura recibe 8,3 millones de euros del Gobierno para políticas contra la violencia de género

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha destinado 8.319.619,36 millones de euros a Extremadura para la lucha contra la violencia de género.

Así lo han acordado este miércoles el Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha asignado un total de 179,8 millones de euros.

La distribución se ha realizado tras la autorización del Consejo de Ministros y cumple con los criterios de reparto establecidos por la Conferencia Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Los 8,3 millones de euros que recibirá Extremadura están destinados a dos áreas. Por una parte, 7,3 millones estarán dirigidos al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta partida cuenta con un total de 160 millones de euros que se han distribuido entre las comunidades, Ceuta y Melilla y que se dedicarán a financiar programas de lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia machistas incluidas en las medidas del Pacto, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2026.

A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y la permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado.

Se trata, en definitiva, de lograr la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres.

También mantener y mejorar, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinadas a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; y de promover las acciones de sensibilización y prevención de este tipo de violencia o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional.

Finalmente, los 939.639,09 de euros restantes con los que contará Extremadura se invertirán en distintos programas y planes autonómicos dirigidos a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En total, el Estado asignará 19,8 millones para distintos programas y planes autonómicos vinculados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiará el desarrollo de cuatro programas a lo largo de 2026.

Se trata de programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad, programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género y programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.