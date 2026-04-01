Extremadura se queda en el 40% de participación en el cribado del cáncer de colon

Extremadura registró el año pasado una participación del 40 por ciento en el programa de cribado de cáncer de colon, una cifra por debajo de los niveles recomendados para garantizar su eficacia y que “evidencia la necesidad de reforzar la implicación ciudadana en esta herramienta clave de detección precoz”, según expresan desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Cáceres.

En la región se detectaron 1.060 nuevos casos en 2023, dentro de un contexto en el que este tumor continúa siendo el de mayor incidencia, de acuerdo con los datos que maneja la AECC cacereña, y que ha hecho públicos con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, este 31 de marzo.

En el conjunto de España, la participación en el cribado apenas alcanza el 45 por ciento de la población diana, lejos del 65 por ciento mínimo necesario y del objetivo ideal del cien por cien de implantación.

Cada año se diagnostican en el país más de 40.000 nuevos casos de cáncer de colon, una enfermedad que, sin embargo, presenta una supervivencia de hasta el 90 por ciento cuando se detecta en fases tempranas.

La AECC ha relanzado la campaña ‘Juega tu papel’, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de participar en los programas de cribado. Bajo el lema ‘Unos minutos pueden cambiar tu vida’, la iniciativa estará presente en farmacias, marquesinas y centros comerciales.

El programa de cribado está dirigido a personas de entre 50 y 69 años y se basa en el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba sencilla, indolora y no invasiva que puede realizarse en casa. Este test permite detectar la presencia de sangre no visible en las heces, lo que facilita identificar lesiones premalignas o malignas en fases iniciales, antes de que la enfermedad avance y reduzca las opciones de tratamiento.

En Extremadura, la participación en el cribado comienza con el envío de una carta al domicilio de la población diana. Tras recibirla, los ciudadanos deben acudir a su centro de salud para recoger el kit de la prueba, entregar la muestra y recibir posteriormente los resultados, en un proceso diseñado para ser accesible y eficaz.

La incorporación del cribado de cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en 2014 “supuso un hito en la estrategia de prevención en España, al reconocer la detección precoz como un derecho”.

En este contexto, la AECC continúa impulsando iniciativas para mejorar el abordaje de la enfermedad, tanto a través de campañas de sensibilización como de la investigación. Actualmente, desarrolla 87 proyectos relacionados con el cáncer de colon, con una inversión superior a los 24 millones de euros.