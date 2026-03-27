Extremadura pone en marcha el proyecto BioScool para hacer más eficientes y sostenibles los centros educativos

La Eurorregión EUROACE (Extremadura, Centro y Alentejo) avanza en la adaptación de sus centros educativos al cambio climático con el inicio del proyecto BioScool, una iniciativa enmarcada en el programa INTERREG POCTEP que tiene como objetivo mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de estos espacios mediante soluciones innovadoras y sostenibles.

Este jueves en Mérida ha dado comienzo este proyecto con la celebración de una reunión de inicio, que ha estado presidida por la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera. A la reunión ha asistido una treintena de personas, investigadores de los centros tecnológicos extremeños y portugueses, representantes de administraciones públicas y representantes de la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (PYMECOM).

"El proyecto BioScool surge para dar respuesta a tres cuestiones fundamentales en nuestra región y en los centros educativos: la eficiencia energética, la climatización y, por supuesto, el tejido empresarial de nuestra región y sobre todo, de manera más concreta, el sector de la construcción", ha señalado la consejera.

"Este programa está alineado con lo que estamos trabajando en esta Consejería". "En 2024 ya empezamos en esta Consejería lanzando una primera línea de subvenciones para eficiencia energética, a la que, a través de los ayuntamientos, se acogieron 74 centros con una dotación de 9,5 millones de euros", que ha servido para que los centros se ahorren entre el 40 y el 50 por ciento del consumo energético.

Vaquera ha recordado que ahora está abierta una segunda línea de ayudas por valor de unos 20 millones de euros "para seguir contribuyendo a la biodiversidad y a la eficiencia energética de nuestros centros educativos".

Para institutos de secundaria, ha recordado que se adjudicó un contrato de 7 millones de euros para instalar placas solares fotovoltaicas en 58 institutos públicos de la región y se prevé licitar un segundo.

El proyecto 'Fomento de soluciones bioclimáticas para alcanzar niveles de confort adaptativo y free cooling en edificios', iniciado este jueves, está liderado por el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) y coordinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Está financiado principalmente por la Unión Europea a través del programa Interreg España - Portugal (POCTEP). Específicamente, se enmarca dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), alineándose con las prioridades de transición ecológica y adaptación al cambio climático del espacio transfronterizo.

"Este proyecto BioScool va a aportar también muchas cosas positivas, esa transferencia del conocimiento de la que tanto hablamos", ha remarcado Vaquera.

Por su parte, el director gerente de la fundación pública INTROMAC, Raúl Vega, ha afirmado que con este proyecto "lo que queremos es implementar soluciones basadas en la naturaleza, soluciones bioclimáticas, soluciones basadas en materiales de cambio de fase, que lo que hacen es trabajar sobre todo con estrategias pasivas que aportan refrescamiento a los centros educativos".

Asimismo, la monitorización y sensorización de los centros escolares a ambos lados de la frontera, junto con la participación activa de la comunidad educativa, serán elementos clave para el diseño y validación de las soluciones, al permitir conocer de primera mano las condiciones reales de uso de los espacios.