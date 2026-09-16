Extremadura moderniza su policía local: 230 nuevos agentes, más formación y nuevas tecnologías

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo, Abel Bautista, ha destacado "el compromiso, la preparación y la profesionalidad" de los policías locales de Extremadura y ha puesto en valor el proceso de renovación que experimentan estos cuerpos, con 230 nuevos agentes y mandos formados en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura desde que en 2023 el gobierno de la presidenta María Guardiola asumió la gestión de la Junta de Extremadura.

Así lo ha manifestado durante el acto de entrega de premios, distinciones, condecoraciones y reconocimientos de la Policía Local de Badajoz, en el que ha felicitado a todos los agentes condecorados por algunas de las actuaciones realizadas en el último año, como rescates en incendios, intervenciones que han salvado vidas o actuaciones desarrolladas durante episodios especialmente violentos.

Bautista ha señalado que estos hechos "demuestran hasta dónde llega el compromiso de un policía cuando las circunstancias exigen dar un paso al frente", y ha afirmado que responder ante situaciones de este tipo "requiere preparación, profesionalidad y, sobre todo, valentía".

705.000 EUROS Y 40 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA POLICÍA LOCAL

Precisamente por ello, ha destacado la importancia de seguir reforzando la formación de los policías locales de toda Extremadura y ha señalado que desde la Junta existe "la responsabilidad de estar a la altura de lo que exige esta profesión".

Por ello, el Plan Anual de Formación de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX) cuenta en 2026 con 705.000 euros de presupuesto, lo que supone un incremento del 257 por ciento respecto a 2023, y contempla 40 acciones formativas específicas para la Policía Local, además de dos cursos selectivos, uno dirigido a mandos y otro a nuevos agentes.

Actualmente, Extremadura cuenta con 1.363 policías locales y 195 mandos que prestan servicio en 157 municipios.

La renovación también se refleja en la incorporación de mujeres: ya suman 168 en la comunidad. Pero, además, uno de cada tres alumnos del actual curso selectivo es mujer. En concreto, estos 81 alumnos comenzarán el próximo día 21 su periodo de prácticas en los municipios.

Para Bautista, las cifras reflejan "el impulso que está experimentando la Policía Local en Extremadura".

FORMACIÓN ADAPTADA A LOS NUEVOS RETOS

El vicepresidente ha incidido en que la preparación de los agentes debe evolucionar al mismo tiempo que lo hacen las necesidades de seguridad. En este sentido, la Academia está incorporando formación en inteligencia artificial aplicada a la intervención policial, especialmente en ámbitos como la investigación y la reconstrucción de accidentes, así como realidad virtual.

En 2026 se ha puesto también en marcha el tercer proceso unificado a través del Tribunal Único, con 35 plazas de agente de Policía Local correspondientes a 20 municipios.

A estas actuaciones se suma el Curso de Certificado en Ciencias Policiales Específicas de la Universidad de Extremadura, iniciado este mes, y el Máster en Seguridad, Emergencias y Protección Civil, que tendrá su próxima oficialización en 2027.

UNA ACADEMIA CON MEJORES INSTALACIONES Y MEDIOS

Bautista ha señalado que la mejora de la formación debe ir acompañada de unas instalaciones y unos medios adecuados. Por ello, durante 2026 se están ejecutando actuaciones de climatización y mejora en distintos edificios de la Academia, con una dotación económica de 750.000 euros. Además, para 2027 y 2028 está prevista una reforma integral de todas las instalaciones, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Asimismo, en 2027 se prevé la incorporación de nuevos vehículos, motocicletas y drones.

El vicepresidente ha concluido señalando que todas las actuaciones tienen un mismo objetivo: "que los policías locales estén mejor preparados, dispongan de mejores recursos y puedan responder eficazmente a las necesidades reales de los ciudadanos".