Extremadura llama a luchar contra las barreras "visibles" e "invisibles" que existen en torno a la discapacidad

Extremadura ha llamado a luchar contra las barreras "visibles" e "invisibles" que existen en torno al mundo de la discapacidad, toda vez que cada barrera es una "puerta pendiente".

Así se ha pronunciado el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, que ha intervenido este lunes en el acto institucional del Día de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado en la Asamblea.

Junto a Calderón también han intervenido la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.

El acto, asimismo, ha contado con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, junto a diputados autonómicos.

DOS DÉCADAS

El presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, ha realizado un recorrido por los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La convención es un tratado internacional de derechos humanos cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad.

Así, ha incidido en que es una obligación vinculante y los Estados que la ratifican están obligados a garantizar la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión plena en educación, empleo, salud y vida en comunidad.

"Hoy celebramos 20 años de un cambio que en el mundo transformó la vida de millones de personas. Pero, sobre todo, celebramos dignidad, derechos y reconocimiento", ha subrayado Calderón.

De este modo, ha puesto en valor que España "asumió este compromiso, lo hizo ley y lo convirtió en acción" y, aunque ha reconocido que se ha "avanzado" y se ha "cambiado la forma de mirar", no basta solo con leyes, ha dicho, ya que "aún hay barreras, barreras visibles y barreras invisibles, y cada barrera es una puerta pendiente".

Pedro Calderón ha recordado también algunos hitos conseguidos en estos últimos años como la recuperación del derecho al voto o la ley que modificaba el sistema de capacidad de obra en España.

MANIFIESTO

Durante el acto, también se ha dado lectura a un manifiesto por esta efemérides por parte de Daniel Cardenal, de Plena Inclusión Extremadura; Raquel Núñez, de Cocemfe Extremadura, y Ramona Gorciac, de Feafes Salud Mental Extremadura.

En el mismo se aboga por implicar a la sociedad para que conozca la discapacidad y también para que la acepten y la vean como una "parte digna y valiosa de la diversidad humana", además de subrayar que la Convención es una "guía para la sociedad, un logro de todas las personas y un compromiso para el futuro".

Además, se destaca que dicho tratado sentó un modelo basado en la "dignidad inherente", la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación plena en la sociedad de todas las personas con discapacidad, incluidas mujeres y niñas.

Asimismo, se han expuesto los "avances significativos" alcanzados en estos últimos veinte años, en los que ha aumentado la toma de conciencia social y se ha contribuido a eliminar prejuicios y a reconocer el valor de la diversidad humana.

En España, se indica, la Convención ha servido de marco para impulsar reformas legales y políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de la persona con discapacidad.

Sin embargo, el "camino continúa porque persisten barreras visibles e invisibles, desigualdades y situaciones de discriminación que dificultan el ejercicio real de los derechos en igualdad de condiciones", por lo que este vigésimo aniversario debe ser no solo una celebración, sino también una renovación del "impulso transformador" que inspiró la Convención.

APOYO INSTITUCIONAL

En cuanto a los representantes institucionales, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha señalado que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional clave para proteger y asegurar la dignidad presente y futura de las personas con discapacidad.

Con dicho tratado, ha recordado, se puso fin a discriminación que durante siglos "ha atormentado y ha angustiado" a miles de personas en todos los países del mundo y, tras dos décadas, ha dicho, la sociedad puede estar orgullosa de los avances logrados.

"Hemos visto progresos en todas las áreas, accesibilidad, educación, empleo y en participación social, pero, sin duda, el mayor avance que hemos logrado como sociedad ha sido la conciencia colectiva", ha asegurado, aunque ha reconocido que aún quedan retos pendientes.

Por ello, ha reafirmado el compromiso de la Asamblea con un colectivo que sigue exigiendo la "igualdad absoluta" y en la que se tiene dos tareas a las que atender.

Por un lado, ha dicho, seguir impulsando leyes, políticas y presupuestos que garanticen la igualdad de oportunidades, junto a escuchar, dialogar y trabajar con aquellas entidades y asociaciones que representan la voz organizada de las personas con discapacidad.

Por su parte, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha valorado que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad representó hace dos décadas un cambio profundo en la forma de "mirar, entender y garantizar los derechos de las personas con discapacidad".

"Veinte años de aquella Convención Internacional que nos recordó algo esencial, que la dignidad no se concede, se reconoce, que la inclusión no es un gesto, sino que es una obligación", ha hecho hincapié, al tiempo que ha destacado que Extremadura asumió el mandato recogido en la Convención "con convicción" y como una "hoja de ruta viva, real y transformadora" en la región.

Del mismo modo, García Espada ha subrayado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante su gobierno, ha conseguido avanzar en políticas de inclusión en consonancia con las directrices de la Convención, siguiendo los principios generales pautados.

Así, ha recordado las más de 1.900 plazas públicas de atención temprana o los casi 4.400 tratamientos de habilitación funcional. "La vida independiente y la participación en la comunidad no pueden depender del código postal", ha defendido la consejera.

A ello, ha unido las 134 plazas en viviendas tuteladas para personas con discapacidad y el proyecto Mi Casa, de Plena Inclusión, junto a las 44 plazas en viviendas supervisadas para personas que sufren un trastorno mental grave.

Además de una inversión que supera los 25 millones de euros de Fondo Social Europeo para nuevos proyectos de vida independiente durante el periodo 21-27 que ya se está ejecutando, junto a otras medidas.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado el compromiso de situar a las personas con discapacidad en el centro de todas las políticas públicas pero "no como objeto de protección", sino como ciudadanos de pleno derecho.

Quintana ha destacado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un "cambio profundo", al pasar de "un modelo asistencial a un modelo que está basado en los derechos humanos" y, desde su entrada en vigor, este tratado "no es solo una referencia ética, es derecho vigente" en España.

"Este cambio de paradigma nos obliga a mirar la discapacidad desde la igualdad, desde la autonomía personal y desde la inclusión real, pero también nos obliga a ser honestos, porque, aunque hemos avanzado, aún nos quedan retos importantes que conseguir", ha señalado.