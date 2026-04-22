Extremadura lidera el aumento de las exportaciones en los dos primeros meses del año con un 14,2%

La exportaciones de Extremadura alcanzaron los 584 millones de euros en enero y febrero, lo que supone un incremento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, , según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este aumento es el más elevado del conjunto del país, donde las exportaciones cayeron un 1,8 por ciento en los dos primeros meses del año, hasta un total de 60.646 millones.

Por su parte, las importaciones en Extremadura alcanzaron en los dos primeros meses del año los 319,8 millones de euros, un descenso del 10,5 por ciento, superior al de la media nacional, que fue del -4,8 por ciento.

De esta forma, la balanza comercial de Extremadura arrojó un superávit de 264,1 millones de euros, frente a 154 millones en el acumulado a 2025.

Los datos del comercio exterior de los meses de enero y febrero se explican por el repunte de las semimanufacturas no químicas, que alcanzaron los 200,6 millones, un 88,6% más que en 2025. No obstante, el sector con más peso es el de la Alimentación, bebidas y tabaco, con 217,9 millones, pese al descenso del 11,6 por ciento acumulado.