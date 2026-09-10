Extremadura inicia el curso escolar con más de 164.000 alumnos, 1.878 menos que el curso pasado, y con casi 17.000 docentes

Arranca este jueves, 10 de septiembre, el curso escolar 2026-2027 en Extremadura, con el regreso a las aulas de un total de 164.624 alumnos, lo que supone 1.878 menos que el curso pasado. Una vuelta al cole que contará con una plantilla funcional de 16.667 docentes, que se irá incrementando a lo largo de este mes. Hoy darán comienzo las clases para Infantil, Primaria, Educación Especial, y Secundaria, además de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior y de FP Básica. Mañana viernes será turno para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.

El descenso de alumnos y la plantilla docente permitirá una mejora en los ratios, así este curso contará con una reducción a 22 alumnos en 1º de Primaria, misma cifra que continuará en segundo ciclo de Educación Infantil, mientras que, en el resto de Primaria, de 2º a 6º, se mantienen los 25, y los 30 en Secundaria y Bachillerato.

Extremadura contará con 43 Aulas TEA, dos más que el curso anterior, así como con 12 aulas abiertas, también 2 más que el pasado curso. Además, la Formación Profesional afronta el nuevo curso con la mayor oferta formativa de la historia de Extremadura, con 828 opciones formativas y más de 30.000 plazas en las modalidades presencial, semipresencial y virtual.

Se incorporan 22 nuevas enseñanzas, entre ellas seis titulaciones que se impartirán por primera vez en Extremadura relacionadas con Seguridad, Emergencias y Protección Civil, así como nuevos cursos de especialización en Recursos y Servicios en la Nube, Mantenimiento de Vehículos Eléctricos y Corte y Cata de Jamón y Paletas. Por otro lado, la Junta destinará durante este 2026 un total de 83,3 millones de euros a las infraestructuras y equipamiento en los centros educativos de la región.

Por otro lado, y respecto al transporte escolar. La Consejera de educación Sandra Valencia, aseguraba ayer después de las últimas licitaciones por vía de urgencia para completar los recorridos, las 608 rutas escolares cuentan con oferta para llevar a todos los alumnos que utilizan este servicio para desplazarse hasta sus aulas. La consejera ha remarcado que se ha hecho "todo y más" para "desbloquear esta situación" en las últimas semanas, y considera que "se ha conseguido", y “confiaba” en que hoy todos los autobuses llegarán a sus destinos".

Un nuevo curso escolar en donde también se implantará una nueva asignatura “Extremestiza: puente entre Extremadura y América" que será una nueva materia optativa que se podrá cursar en 3.º o 4.º de ESO. También la consejera de Educación confirmaba la supresión en este nuevo curso del Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí (PLACM) que se desarrollaba en dos colegios de Talayuela, si bien ha responsabilizado al Gobierno central del fin de esta actividad al no permitir, como ha propuesto el Ejecutivo regional, darle continuidad fuera de los centros educativos.

La medida afecta a más de un centenar de alumnos de educación Infantil y Primaria de los colegios públicos CEIP Gonzalo Encabo y CEIP Juan Güell de Talayuela (Cáceres), municipio con casi un 40% de su población de origen marroquí, donde este programa se impartía desde hace más de 20 años. La supresión de esta enseñanza es una medida recogida en los pactos de gobierno autonómicos entre PP y Vox.