Extremadura cuenta con 12 bienes de los 269 que forman ya parte de la Lista Verde de Hispania Nostra

Extremadura cuenta ya con 12 bienes en la Lista Verde de Hispania Nostra, dentro de los 269 casos recuperados en toda España.

La Lista Verde reconoce aquellos bienes culturales y naturales que, tras haber formado parte de la Lista Roja por encontrarse en riesgo, han logrado superar esa situación gracias a las actuaciones desarrolladas para garantizar su conservación.

Creada como parte del sistema de protección y seguimiento del patrimonio de Hispania Nostra, pone el foco en los casos en los que la intervención de administraciones, propietarios, asociaciones, profesionales o ciudadanos ha permitido eliminar la amenaza existente y cambiar el futuro de un bien.

Estos 269 casos muestran que el deterioro del patrimonio no tiene por qué constituir un proceso "irreversible". Detrás de cada incorporación a la Lista Verde existen circunstancias y soluciones diferentes, desde intervenciones de restauración y consolidación hasta cambios en la protección jurídica, recuperación de usos, actuaciones promovidas por las administraciones o iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos ciudadanos.

La diversidad de la Lista Verde permite recorrer prácticamente todas las formas que adopta el patrimonio cultural y natural español. Un total de 26 ejemplos de bienes incluidos en la Lista Verde, distribuidos por las 17 comunidades autónomas, refleja la variedad de los procesos de recuperación reconocidos por Hispania Nostra.

Extremadura cuenta actualmente con 12 bienes en la Lista Verde. Entre ellos se encuentra El Pontón de Brovales, en Badajoz, un ejemplo de patrimonio vinculado a la configuración histórica del territorio y a las formas de comunicación que han contribuido a modelar su paisaje.