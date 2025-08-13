OLA CALOR

Extremadura continuará este miércoles en aviso naranja por altas temperaturas salvo el sur de Badajoz, donde será amarillo

Las máximas previstas, que pueden superar los 40 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y meseta cacereña.

Redacción

Extremadura |

Toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá este miércoles, 13 de agosto, en aviso naranja por altas temperaturas, salvo en el sur de Badajoz, donde el nivel de riesgo se limita al amarillo.

Las máximas previstas, que pueden superar los 40 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y meseta cacereña.

Por su parte, en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, también con aviso naranja, las temperaturas máximas podrían llegar a los 39 grados.

Asimismo, los termómetros en el sur de Badajoz podrían registrar unos valores máximos de 38 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

