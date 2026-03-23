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Extremadura conmemora el V Centenario del segundo viaje de Pizarro a Perú con un encuentro en Trujillo el 26 de marzo

El encuentro, según informa en un comunicado, se celebrará este jueves 26 de marzo en el Palacio del Marquesado de la Conquista de Trujillo.

Redacción

Extremadura |

Extremadura conmemora el V Centenario del segundo viaje de Pizarro a Perú con un encuentro en Trujillo el 26 de marzo
Extremadura conmemora el V Centenario del segundo viaje de Pizarro a Perú con un encuentro en Trujillo el 26 de marzo | Junta de Extremadura

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, ha organizado la jornada 'Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)' para conmemorar los cinco siglos del segundo viaje de Francisco Pizarro a Perú.

El encuentro, según informa en un comunicado, se celebrará este jueves 26 de marzo en el Palacio del Marquesado de la Conquista de Trujillo y reunirá a expertos internacionales de ambos lados del Atlántico. que abordarán el significado, las implicaciones y la trascendencia de la expedición del trujillano.

En concreto, el catedrático de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, especialista y autor de biografías de Pizarro, Bernard Lavallé, expondrá: 'El segundo viaje, nudo gordiano de la empresa de Pizarro'.

Por su parte, el jurista, investigador y decano de la Universidad Tecnológica de PERU (UTP), Luis José Diez Canseco, pronunciará la ponencia 'Segundo Viaje de D. Francisco Pizarro: trascendencia histórica y geopolítica', mientras que el periodista e integrante de la Sociedad Geográfica Española (SGE), Pedro Páramo Lobeto, expondrá 'La gesta de las exploraciones españolas del siglo XVI y los viajes espaciales'.

Por su parte, el explorador polar y también miembro de la SGE, José Antonio Trejo Picado, hablará sobre 'Exploraciones en el Pacífico. Desafíos y Retos en el siglo XXI'.

Para concluir, la investigadora y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (UEx), Yolanda Fernández Muñoz, ofrecerá la ponencia 'La construcción iconográfica de Francisco Pizarro: miradas, espacios y representaciones'.

El evento finalizará con la interpretación de piezas polifónicas mestizas de los siglos XVI al XVIII a cargo de voces y músicos de la orquesta de cámara dirigida por el maestro Guillermo Galindo. El acto contará con la presencia de destacadas personalidades y representantes diplomáticos de España, Colombia y Perú.

La cita forma parte del Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura y abordará desde múltiples perspectivas (histórica, social, expedicionaria, geopolítica) la relevancia histórica y el impacto de esta gesta.

Las ponencias se retransmitirán de manera simultánea en el Teatro Manuel Ascencio Segura de Lima y comenzará a las 16,30 horas españolas, 10,30 horas en Perú.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Lima, la Embajada Perú y el Ayuntamiento de Trujillo, así como la Universidad de Extremadura, la Sociedad Geográfica Española y el museo Pedro de Osma.

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