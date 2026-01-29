Extremadura es la comunidad en la que más sube la oferta del alquiler en 2025, un 2,1%

La oferta total de viviendas en alquiler residencial subió en Extremadura un 2,1 por ciento en 2025, lo que convierte a esta región en la que mayor repunte registró en el pasado año, y frente al descenso del 4,7 por ciento registrada en el conjunto nacional.

En concreto, un total de 8.208 viviendas salieron al mercado del alquiler extremeño en 2025, frente a las 8.041 que lo hicieron en 2024, de tal forma que mientras que la gran mayoría de comunidades autónomas perdieron inmuebles en este periodo, Extremadura es una de las pocas que logra apuntar una subida, aunque con matices entre provincias.

La realidad es que si la oferta aumentó en esta región es debido al empuje de Cáceres, que experimentó un aumento del 9 por ciento en 2025, ya que en esta provincia, se comercializaron 3.838 inmuebles a lo largo del pasado año, 316 más que en 2024, según los datos del Barómetro del Alquiler de 2025 elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro

En cambio, en Badajoz, el stock se redujo en un 3,3 por ciento, equivalente a 149 viviendas, que dejaron el total en 4.370 hogares, por lo que aunque esta provincia cae, el dato de Cáceres permite elevar al alza la cifra autonómica.