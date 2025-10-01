Extremadura cerró julio con un déficit de 127 millones de euros

Extremadura ha cerrado el pasado mes de julio con un déficit en sus cuentas de 127 millones de euros, lo que equivale al 0,45 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, en el mismo mes de 2024 la comunidad extremeña registró una superávit de 205 millones de euros, el 0,77 por ciento de su PIB.

De este modo, Extremadura forma parte del grupo de comunidades con déficit en el pasado julio, junto a Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Hacienda