Extremadura cerró 2025 con 5.207 millones de deuda, 18,5% de su PIB, 2,4% menos que 2024

Extremadura cerró el año 2025 con 5.207 millones de euros de deuda, el equivalente al 18,5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), 2,4 puntos menos que al cierre de 2024, según los datos que ha publicado este martes el Banco de España.

Este dato sitúa como comunidad extremeña como la séptima más endeudada en términos PIB, por detrás de Comunidad Valenciana, la más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7 % de su PIB (el mismo dato que un año antes), Murcia (31,2 %, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (28,3 %, 1,6 puntos menos), Cataluña (28,2 %, 1,3 puntos menos) y Extremadura (18,5% y 2,4 puntos menos).