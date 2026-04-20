IU Extremadura celebra la participación de "centenares de personas" en sus actos para conmemorar el Día de la República

La coordinadora de Izquierda Unida Extremadura, Nerea Fernández, ha valorado de forma muy positiva "el desarrollo y la afluencia de público" en las actividades republicanas organizadas por la formación durante este mes de abril en Extremadura, con motivo del Día de la República, que se conmemora el 14 de abril, y en los que han participado "centenares de personas".

El partido de izquierdas considera, en un comunicado, que "es necesario" avanzar en la construcción de "un país republicano que sitúe la vida de la clase trabajadora en el centro, un 'país de trabajadores y trabajadoras'", tal y como proclamaba la Constitución de 1931.

Para ello, la formación ha llamado a seguir impulsando "amplias alianzas políticas y sociales" que sean capaces de articular "una alternativa transformadora, con el republicanismo laico y federal como motor y base: una nueva forma de entender el Estado español desde la justicia social, la democracia y la solidaridad".

Ha afirmado que, desde el compromiso con un "nuevo modelo de Estado", es momento de "seguir impulsando y haciendo crecer ese espacio compartido", de manera que se refuerce "un gran frente amplio", que sume diversas fuerzas políticas sociales y a la ciudadanía, para que dé "un paso al frente" y "frene la ofensiva reaccionaria" que amenaza con volver "a la insolidaridad, al autoritarismo y a la guerra".

Con los actos organizados a lo largo de este mes, IU Extremadura ha querido conmemorar el Día de la República y reivindicar "los logros conseguidos" durante la Segunda República, así como también reivindicar "el horizonte de país republicano y socialista" donde se garanticen los derechos "más básicos" como la vivienda, la educación, la sanidad, con "una república de paz, y en definitiva, solidaria donde haya mejores condiciones para la clase trabajadora".

De esta forma, la coordinadora regional ha dado las gracias a la militancia de IU de los pueblos por "su esfuerzo y trabajo" a la hora de poner en marcha los actos de celebración en sus municipios, que se han agrupado bajo el lema de 'Caminando hacia la tercera república'".

Estas celebraciones que, en algunos casos se han celebrado de manera conjunta con los núcleos del Partico Comunista Español en los distintos municipios, comenzó en Cáceres con la actividad cultural 'Flamenco y república' en el Ateneo el pasado 9 de abril, donde actuaron Juan José Díaz 'El Pitini' y José Miguel Iglesias 'El niño de la Isla', con la conferencia de Antonio Alcántara.

El 11 de abril, y también en Cáceres, se realizó una ofrenda floral a los represaliados por el franquismo en el cementerio, una convivencia republicana con la actuación de Víctor Asuar en Almendralejo, y una cena republicana en Olivenza; al día siguiente, el 12 de abril, se continuó con una ofrenda floral en el cementerio municipal de esta última localidad.

Ya el propio 14 de abril, Día de la República, se colocaron ofrendas florales en el cementerio de Montijo y en el Palacio de Congresos de Badajoz; mientras que el pasado viernes 17 se celebró la actividad 'Arte y república' en la Sala Centinela del Teatro Municipal de Montijo.

Los actos han continuado este pasado sábado, 18 de abril, con la celebración de la Fiesta de la República en Badajoz, unas jornadas de charlas-debate y la actuación de Lucía Sócam en Berlanga, donde han participado varios cargos públicos de Izquierda Unida en la región y de Unidas por Extremadura, además de plataformas y movimientos sociales. También se han realizado charlas-debates en Mérida sobre 'La segunda república desde una perspectiva de género' y otra sobre la república de futuro por la que lucha IU.

Además, el partido destaca que están participando "activamente" dentro del Abril Republicano en Badajoz junto con la militancia y cargos de Unidas por Extremadura, que terminará esta semana sus actividades con dos ponencias en el Círculo Mercantil, la primera este próximo miércoles 22 de abril a las 20,00 horas, con 'El legado educativo de la segunda república', impartida por José Manuel Rodríguez Pizarro y Enrique González Calderón; y la segunda el sábado 25 a las 20,00 horas, con 'La mujer en la Segunda República', impartida por la historiadora y militante de IU, Desirée Rodríguez.