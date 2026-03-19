Extremadura aumentó el gasto público en Educación un 1,8 % en 2024, por debajo de la media

El gasto público en Educación en Extremadura fue de 1.370 millones de euros en 2024, lo que representa un 1,9 % del total en España y un 1,8 % más con respecto al año anterior en la región, que se situó como la decimocuarta autonomía donde más subió porcentualmente esta cantidad.

La Comunidad Valenciana y La Región de Murcia han sido las dos comunidades autónomas que más han aumentado su gasto educativo en 2024, por encima del 10 % mientras que en Aragón y Castilla y León se incrementó el 7,2 %, respectivamente.

El gasto público en Educación en el año 2024 para el conjunto de las administraciones y universidades públicas fue de 71.348 millones de euros, según los datos provisionales de la Estadística del Gasto Público en Educación publicada este miércoles.

Esta cantidad supone un 4,8 % más en relación con el año 2023, cuando fue de 68.065 millones.