Extremadura afronta la Semana Santa con ocupación del 90 % en días festivos, según FEEXTUR

Extremadura afronta la Semana Santa con un 65 % de ocupación en el tramo del Viernes de Dolores (27 de marzo) al Miércoles Santo (1 de abril), cifra que se dispara hasta el 90 % desde este último día hasta el Lunes de Pascua, según las estimaciones de FEEXTUR.

El turista que elige Extremadura en Semana Santa responde a un perfil amplio: parejas, familias y grupos que buscan vivir la festividad con autenticidad.

Las grandes ciudades como Plasencia, Cáceres y Badajoz congregan buena parte de los visitantes atraídos por sus procesiones de reconocido fervor, pero también los pueblos tienen cada vez más protagonismo.

Localidades como Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros o Valverde de la Vera se consolidan como destinos de referencia para quienes buscan la Semana Santa más íntima y tradicional, según recoge en un comunicado de prensa.

Más allá de la religiosidad, el visitante combina su estancia con patrimonio, naturaleza, gastronomía y costumbres locales.

Destaca el creciente interés por los dulces típicos de estas fechas: los concursos de torrijas celebrados en Badajoz y Jerez de los Caballeros son ya un atractivo consolidado que genera afluencia propia.

Un elemento diferencial del turismo extremeño en Semana Santa es el regreso de emigrantes y forasteros a sus pueblos de origen, que ocupa una parte significativa de las plazas disponibles, especialmente en los alojamientos rurales.

En la provincia de Badajoz, los retornos proceden principalmente de Madrid y Cataluña; en la provincia de Cáceres, también del País Vasco y Valencia.

Además, las previsiones meteorológicas apuntan a buen tiempo para toda la región, factor que potencia una oferta de turismo activo en pleno auge.

Los free tours urbanos en las principales ciudades extremeñas registran cada Semana Santa mayor participación, se indica.

A esta tendencia se suman actividades de naturaleza que consolidan el destino más allá de lo cultural: kayak en Puerto Peña o en el embalse de Gabriel y Galán, vías verdes como las de Baños de Montemayor o Berlanga, actividades acuáticas en Alange o en las Gargantas del Norte de Extremadura, avistamiento de linces en Hornachos o de buitres en el Geoparque y el Tajo Internacional.