Expoenergea consigue la acreditación de feria comercial oficial de Extremadura

Expoenergea, cuya próxima edición se celebrará en Badajoz del 22 al 24 de abril de 2026, ha conseguido la acreditación de feria comercial oficial de Extremadura por parte de la Junta.

Este reconocimiento viene a constatar el "papel creciente" del ámbito de la energía en el desarrollo extremeño y, de hecho, el sector energético aporta aproximadamente el 6 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de su economía, ha informado Expoenergea en nota de prensa.

La próxima edición contará con un programa de actividades de "alto nivel y excelencia", con especial protagonismo de Portugal, y con la celebración del Foro Ibérico de la Energía, así como distintas sesiones y jornadas sobre temáticas de especial interés, entre ellas la descarbonización en la actividad económica y empresarial.

Por esta feria profesional "de referencia" del sector energético del Suroeste Ibérico han pasado más de 6.000 profesionales a lo largo de las siete ediciones que ya se han celebrado.