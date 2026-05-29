Este viernes inician su tramitación parlamentaria los Presupuestos extremeños para 2026, con el mayor montante de su historia

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha mantenido este jueves una reunión extraordinaria en la que ha aprobado -como único asunto del orden del día- el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2026, que ascienden a 8.854 millones de euros y se convierten en los más elevados de su Historia.

En una comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, la portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha recordado que "desde la toma de posesión de la presidenta María Guardiola, tener cuentas regionales para 2026 ha sido el principal objetivo en el que hemos estado trabajando".

En este sentido, ha asegurado que las cuentas aprobadas "son la hoja de ruta que dará continuidad y afianzará el proyecto de transformación y cambio que ya comenzamos hace casi tres años y que ahora, con un gobierno nuevo, seguirá proporcionando esa estabilidad, crecimiento y progreso que lleva experimentando nuestra región en los últimos años".

Estos presupuestos -ha dicho- "tienen como principal objetivo que todos los ciudadanos extremeños tengan las mismas oportunidades y los mismos servicios públicos vivan donde vivan", y están enfocados hacia lo que la consejera ha valorado como lo más importante: "la sanidad, la dependencia, la educación, la igualdad y la conciliación, el empleo, las familias, la industria, el campo, los jóvenes y la vivienda".

Este proyecto de ley, que se registrará mañana viernes en la Asamblea de Extremadura, se han elaborado con una estimación de crecimiento del PIB del 1,9% siguiendo las previsiones avaladas por la AIREF y un déficit del 0,1%, según ha explicado Elena Manzano.

SANIDAD CON MÁS RECURSOS

La consejera ha desgranado las líneas generales del proyecto de ley, entre las que ha destacado el aumento del presupuesto de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia en 500 millones de euros más, lo que representa una subida del 17,6% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra histórica de 3.339 millones de euros.

La educación es otros de los pilares fundamentales de estos presupuestos, según la consejera: "es la base del progreso y el avance para nuestra región y por eso recibe la segunda mayor inversión de las cuentas autonómicas".

En este sentido, ha informado de que el presupuesto en esta consejería crece en más de 170 millones de euros hasta llegar a la cifra de 1.620,7 millones de euros, un 11,8% más que en 2025.

Este presupuesto -ha agregado- contempla la subida salarial a los docentes extremeños de 80 euros al mes que ya están cobrando desde el pasado mes de enero, lo que supone una inversión de 24,6 millones de euros.

En cuanto a las medidas de carácter social, se incrementa la dotación destinada a ayudas a la natalidad, que pasa de 1 millón a 2,1 millones de euros, poniendo a la familia en el centro de todas las políticas.

Por otra parte, en relación con los pacientes de ELA, ha dicho la portavoz que "reforzamos la atención y el apoyo a los afectados y sus familias facilitando el acceso a los recursos que necesitan y mejorando su calidad de vida".

Los jóvenes son un colectivo que "cuentan con su protagonismo también en estas cuentas regionales porque son el futuro de la región". A este respecto, el presupuesto incluye una convocatoria de ayudas para impulsar la participación de los jóvenes dotada con más de 500.000 euros con el fin de promover su implicación en la vida social.

"La igualdad y la conciliación son pilares fundamentales de este ejecutivo", ha señalado Manzano, y ha agregado que "en estos presupuestos cumplimos nuestro compromiso de que la primera etapa de Educación Infantil (de 0 a 3 años) sea completamente gratuita".

"Con un presupuesto de 23,7 millones de euros, para la etapa de 0 a 1 años, cumplimos con el objetivo de promover la conciliación en las etapas más tempranas de la vida", ha remachado.

VIVIENDA

En materia de vivienda, estos presupuestos siguen apostando por el aval joven: para 2026 el presupuesto sube hasta los 6 millones de euros, con la novedad de que se podrán acoger a él, junto a los jóvenes, las familias numerosas.

También se va a incorporar una nueva línea que cubrirá el coste de financiar el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el coste de intereses y comisiones, para que pueda diferirse el pago durante 10 años sin intereses.

En el apartado de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el presupuesto crece en 113,5 millones de euros. "Trabajamos cada día para que Extremadura tenga una economía más fuerte y competitiva y, para ello, vamos a seguir promoviendo la internacionalización de las empresas extremeñas, la modernización del tejido productivo y la atracción de nuevas inversiones", ha subrayado Elena Manzano.

Por lo que respecta al empleo y los trabajadores autónomos, ha señalado que éstos "son claves en el fomento de la actividad económica de la región y por ello continuamos con programas que han funcionado muy bien, sobre todo en zonas rurales, como el de nómadas digitales, con un presupuesto de 2'5 millones de euros, y la Tarifa 0 en la que, como novedad, se incluye la Tarifa 0 para Familiar Colaborador con un importe de 800.000 euros".

Además, ha añadido, "cubriremos las cuotas de la Seguridad Social de aquellos autónomos que se den de baja por incapacidad temporal para que sólo tengan que preocuparse de su recuperación sin pensar en las consecuencias para su bolsillo".

En relación con la agricultura y la ganadería, ha enfatizado que "nuestro compromiso con el campo extremeño sigue siendo firme", y, para garantizar la seguridad de las explotaciones frente a adversidades climáticas, se destinan 10,8 millones de euros a seguros agrarios.

"La empresa agroalimentaria es uno de los principales motores económicos en la región", ha señalado, "y por ello vamos a invertir 30 millones de euros para su fortalecimiento". Además, ha anunciado una partida de 7 millones de euros para el apoyo al relevo generacional que promueve la incorporación de personas al sector agrario mediante acuerdos de colaboración con titulares de explotaciones que se van a jubilar.

En materia de turismo, que la portavoz ha calificado como "otro de los motores de nuestra región", la portavoz ha anunciado la construcción de seis miradores en zonas estratégicas de la región como Alcántara, Las Hurdes, Valle del Jerte, Sierra de Gata y Sierra de San Pedro, con una inversión de casi 2'5 millones de euros.

FISCALIDAD

La consejera ha hecho además una mención a la política fiscal que viene desarrollando el Ejecutivo para anunciar que va a continuar "avanzando en una fiscalidad más justa e igualitaria para todos los extremeños".

Así, ha señalado que "en las cuentas de 2026 vamos a continuar bajando el IRPF para que los extremeños sigan recuperando poder adquisitivo" y, para ello, ha mencionado la rebaja del 0,25% en los dos primeros tramos, que van a ser los "más bajos de toda España".

Además, ha expresado el objetivo de seguir avanzando en la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones, añadiendo el supuesto de herencias de tíos a sobrinos en las que los tíos no tengan descendencia.

Otro aspecto destacado por la consejera en su intervención es el refuerzo de los medios del Plan INFOEX con nuevas unidades terrestres por más de 1 millón de euros y "poniendo fin a una de las reivindicaciones de este colectivo gracias abono del nuevo complemento de disponibilidad y un complemento de retén con una inversión de 1,74 millones de euros".

También materia de emergencias, los presupuestos recogen un incremento de la plantilla del Centro 112 y de protección civil con una dotación de 400.000 euros.

Elena Manzano ha expresado en nombre del Ejecutivo que "nuestro gobierno está comprometido con el futuro de todos los extremeños para que puedan vivir y formar aquí su familia, para que puedan emprender y trabajar en una tierra que les da facilidades para ello, para que puedan acceder a una vivienda, para que tengan una salud y una educación de calidad, para que por fin puedan contar con unas infraestructuras dignas", ha concluido.