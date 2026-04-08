Este miércoles se reactivará la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera el pasado Viernes Santo

La Guardia Civil continuó en la jornada de ayer con las labores de búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera desde la madrugada del pasado Viernes Santo, y lo hizo desplegando patrullas sobre el terreno, apoyadas por unidades caninas especializadas en la localización de personas. Asimismo, se han realizado gestiones de obtención y análisis de información para avanzar en la investigación.

Para la jornada de este miércoles está previsto mantener este mismo dispositivo de búsqueda, continuando con las mismas labores sobre el terreno y, en caso de no ser localizado, se decidirá cuándo será la macro batida que se tiene previsto realizar en los próximos días, en función del estado del terreno, lo que se comunicará oportunamente.