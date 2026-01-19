Este martes se constituye la nueva Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 21D y dará inicio la XII legislatura

Previsión política destacada para esta semana la tendremos este martes con la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura resultante de las elecciones autonómicas del pasado 21 de Diciembre. Será a partir de las 10 de la mañana, y tomarán posesión los 29 diputados del Grupo Popular, los 18 del Socialista, así como los 11 de Vox y los 7 de Unidas por Extremadura. Se decidirá mañana mediante votación quiénes compondrán la Mesa de la Asamblea para la duodécima legislatura, la Presidencia, vicepresidencias y vocalías, todo a expensas de las negociaciones abiertas entre el Partido Popular y Vox, que mañana tendrán su primera oportunidad para escenificar un acuerdo, o todo lo contrario.

La sesión constitutiva será presidida por la Mesa de Edad, un órgano compuesto por tres diputados recién elegidos: la diputada de mayor edad, María Jesús Salvatierra (Vox), quien ocupará la presidencia; y los dos diputados más jóvenes, Zulema Romero (PP) y Aitor Vaquerizo (PSOE), quienes serán los secretarios. Los tres debutan en el hemiciclo, comenzando su andadura en la política autonómica de la región supervisando las votaciones.