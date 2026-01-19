ASAMBLEA

Este martes se constituye la nueva Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 21D y dará inicio la XII legislatura

Este martes primera piedra de toque en las negociaciones abiertas entre el PP y Vox.

Previsión política destacada para esta semana la tendremos este martes con la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura resultante de las elecciones autonómicas del pasado 21 de Diciembre. Será a partir de las 10 de la mañana, y tomarán posesión los 29 diputados del Grupo Popular, los 18 del Socialista, así como los 11 de Vox y los 7 de Unidas por Extremadura. Se decidirá mañana mediante votación quiénes compondrán la Mesa de la Asamblea para la duodécima legislatura, la Presidencia, vicepresidencias y vocalías, todo a expensas de las negociaciones abiertas entre el Partido Popular y Vox, que mañana tendrán su primera oportunidad para escenificar un acuerdo, o todo lo contrario.

La sesión constitutiva será presidida por la Mesa de Edad, un órgano compuesto por tres diputados recién elegidos: la diputada de mayor edad, María Jesús Salvatierra (Vox), quien ocupará la presidencia; y los dos diputados más jóvenes, Zulema Romero (PP) y Aitor Vaquerizo (PSOE), quienes serán los secretarios. Los tres debutan en el hemiciclo, comenzando su andadura en la política autonómica de la región supervisando las votaciones.

