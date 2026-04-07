Este martes se abre el plazo para solicitar las ayudas por los daños causados por el tren de borrascas

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, y la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Silvia Capdevila, han informado hoy a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y de Cooperativas Agro-alimentarias del procedimiento para recibir las ayudas directas para compensar la pérdida de renta de las explotaciones por los daños causados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura.

El plazo para aceptar expresamente la percepción de esta ayuda, que oscila entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario, empieza mañana, día 7, y se prolongará hasta el 27 de abril. El ministerio ha publicado ya la resolución con los primeros 140.000 potenciales beneficiarios a cobrar esta subvención financiada con cargo a fondos públicos, que no puede ser superior al daño originado en las explotaciones por los fenómenos climáticos de las borrascas.

Han remarcado que estas ayudas de Estado están concebidas para compensar pérdidas reales y recomiendan conservar cualquier documento que permita evidenciar las consecuencias de las borrascas en su actividad. Estas ayudas, reguladas en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, mantienen su carácter de tramitación de oficio, con el objetivo de garantizar una gestión ágil y un pago rápido a los agricultores y ganaderos afectados. La exigencia de una aceptación expresa con declaración responsable responde a la necesidad

de asegurar el correcto destino de los fondos públicos, en un contexto de ayudas de gran alcance tanto en número de beneficiarios como en volumen económico