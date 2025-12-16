El equipo móvil de la Policía Nacional para tramitar el DNI y pasaporte se traslada a la estación de autobuses de Coria

La Policía Local de Coria ha informado de que el nuevo equipo móvil de la Policía Nacional que comenzó a trabajar en la localidad el pasado mes de noviembre traslada su ubicación a la estación de autobuses, situada en la calle Guijo s/n.

Su próxima parada será este martes, 16 de diciembre, y se recuerda a los vecinos que se trata de una furgoneta totalmente equipada, que permite tramitar y renovar el DNI y el pasaporte, con la novedad de poder recogerlos en el acto.

El equipo móvil visitará Coria cada 15 días y aquellas personas que deseen este servicio deberán inscribirse en el mostrador de información del ayuntamiento, desde donde se gestionará las citas, ha informado el consistorio cauriense en nota de prensa.