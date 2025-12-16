ITV

El equipo móvil de la Policía Nacional para tramitar el DNI y pasaporte se traslada a la estación de autobuses de Coria

El equipo móvil visitará Coria cada 15 días y aquellas personas que deseen este servicio deberán inscribirse en el mostrador de información del ayuntamiento, desde donde se gestionará las citas, ha informado el consistorio cauriense en nota de prensa.

La Policía Local de Coria ha informado de que el nuevo equipo móvil de la Policía Nacional que comenzó a trabajar en la localidad el pasado mes de noviembre traslada su ubicación a la estación de autobuses, situada en la calle Guijo s/n.

Su próxima parada será este martes, 16 de diciembre, y se recuerda a los vecinos que se trata de una furgoneta totalmente equipada, que permite tramitar y renovar el DNI y el pasaporte, con la novedad de poder recogerlos en el acto.

