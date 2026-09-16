El equipo de la Fundación Yuste se reúne en Plasencia para trabajar en el Plan Estratégico 2027-2030

El equipo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha celebrado una reunión de trabajo en Plasencia para avanzar en el diseño del Plan Estratégico que marcará las principales líneas de la institución durante los próximos cuatro años. El director de la institución, Fernando Pizarro, ha destacado como objetivos principales "el refuerzo de las conexiones con Iberoamérica; el incremento del reconocimiento social de la Fundación en la región, y la consolidación de Extremadura como nexo de unión entre Europa e Iberoamérica".

Antes de iniciar la jornada de trabajo, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y el director del centro universitario, Rodrigo Martínez, dieron la bienvenida al equipo y ofrecieron su colaboración para el desarrollo de futuras actividades conjuntas. De esta manera, ha afirmado Pizarro, el encuentro también sirve "para reforzar lazos entre instituciones e idear nuevos proyectos futuros".

Para el director de la Fundación, el Plan Estratégico está concebido como una herramienta fundamental que, tras ser aprobado por la presidenta de la Junta de Extremadura y presidenta de la Fundación Yuste, María Guardiola, "marcará el camino que seguirá la institución durante el nuevo periodo", ha señalado.

"Se trata de una herramienta diplomática, académica y cultural que tiene como retos continuar desarrollando los estatutos de la Fundación y conseguir que su actividad sea cada vez más conocida y valorada por la ciudadanía", ha explicado el director de la Fundación. En este sentido, Pizarro ha subrayado la voluntad de la institución para ser un elemento fundamental valorado por los ciudadanos por las actividades que realiza en el territorio, "contribuyendo al conocimiento y proyección de Extremadura como nexo de unión entre Europa e Iberoamérica".

El Plan Estratégico 2027-2030 de la Fundación Yuste permitirá definir una hoja de ruta orientada a reforzar la dimensión europea e iberoamericana de la Fundación Yuste, incrementar su presencia y reconocimiento en la sociedad extremeña y seguir impulsando su actividad académica, cultural y de cooperación desde Extremadura.