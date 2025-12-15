SUCESOS

Encuentran el cuerpo sin vida del varón de 77 años desaparecido el pasado miércoles en Conquista del Guadiana

En concreto, el cuerpo ha sido hallado sobre las 9,40 horas de este sábado en una zona baja de zarzales, a unos 500 metros del lugar de la desaparición.

Efectivos de la Guardia Civil han localizado este sábado el cuerpo sin vida del hombre de 77 años desaparecido desde el miércoles en la zona de Conquista del Guadiana, pedanía del municipio pacense de Don Benito.

En concreto, el cuerpo ha sido hallado sobre las 9,40 horas de este sábado en una zona baja de zarzales, a unos 500 metros del lugar de la desaparición, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Cabe recordar que en el dispositivo de búsqueda han participado agentes de seguridad ciudadana de patrullas territoriales de la compañía de Villanueva de la Serena, equipos cinológicos, Pegaso, Seprona y Geas.

