La empresa lusa Evertis Ibérica levantará una planta de films flexibles para envases en la Plataforma Logística de Badajoz

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha recibido en Mérida al presidente ejecutivo del Grupo IMG, Manuel Matos Gil, con motivo del desembarco de la compañía portuguesa Evertis Ibérica en Badajoz.

La llegada de esta empresa constituye "un ejemplo del potencial de la Plataforma Logística como polo de competitividad, innovación y conexión internacional", ha destacado Guardiola junto al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, presente también en la reunión.

Especializada en la producción de films flexibles para envases de alimentos, así como para aplicaciones médicas y farmacéuticas, la empresa ha solicitado la adquisición de una parcela de 15.000 metros cuadrados en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo donde instalará una nueva planta, la primera en España, con una capacidad productiva de 9.000 toneladas anuales, detalla el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Por su parte, la presidenta extremeña ha ofrecido la ayuda y colaboración del gobierno autonómico para el acompañamiento del proyecto, tal y como se ha venido "haciendo hasta ahora", señalando que este "supone un paso estratégico para ampliar su capacidad industrial en la Península Ibérica".

Cabe destacar que, para el desarrollo de esta iniciativa, se ha constituido la sociedad Everbio España, S.L., actualmente participada al 100 por cien por Evertis Ibérica, S.A., sociedad del Grupo IMG. No obstante, está prevista la entrada de Extremadura Avante, con una participación del 30 por ciento (2.000.000 euros), manteniendo Evertis Ibérica el 70 por ciento del capital una vez se complete el correspondiente proceso administrativo.

48 PUESTOS DE TRABAJO

La puesta en marcha de esta planta productiva está prevista, según las estimaciones actuales, para junio de 2027. El proyecto se implementará de forma progresiva, cumpliendo rigurosamente con los requisitos técnicos, operativos y medioambientales aplicables.

Según los datos aportados por la empresa de Everbio España S.L, la inversión total alcanzaría los 17.832.250 euros y se estima una creación de 48 puestos de trabajo.

De forma paralela, desde la Dirección General de Empresa se ha acompañado a la compañía en la presentación del expediente para la segunda convocatoria de Incentivos Regionales 2025. En la resolución publicada en diciembre de 2026, el proyecto EVERBIO ha sido beneficiario de una subvención por importe de 4.717.676,60 euros.

Así, la implantación de EVERBIO en la Plataforma Logística de Badajoz refuerza la estrategia regional para atraer inversión industrial altamente especializada, generar empleo estable y promover modelos de producción sostenibles basados en la economía circular y el reciclaje avanzado de polímeros.