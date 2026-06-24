El empleo turístico en Extremadura aumentó un 1% en mayo hasta superar los 30.000 afiliados

El número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas en Extremadura aumentó un 1% en Extremadura el pasado mes de mayo, según los datos publicados hoy por Turespaña.

Este incremento se sustenta en el aumento de los asalariados, un 1,4%, hasta un total de 22.078, frente al descenso de los autónomos un 0,3%, hasta los 7.969. Los afiliados en Extremadura al sector turístico en mayo ascienden a 30.047.

En España, el empleo turístico aumentó en términos absolutos en 87.690 personas en mayo, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior. Con este repunte, el sector supera ligeramente la barrera de los 3 millones de trabajadores.

El empleo turístico sigue mostrando un dinamismo superior a la media nacional, representando ya el 13,7% del total de cotizantes en España, tras un mes en el que el mercado laboral global del país creció un 2,7% interanual.

Por ramas de actividad, la hostelería lideró la creación de empleo con un aumento de 45.202 afiliados. De ellos, 19.783 corresponden a servicios de alojamiento y 25.419 a servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el resto de actividades turísticas sumaron 44.040 nuevos trabajadores.