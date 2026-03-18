EMBALSES

Los embalses del Tajo superan el 81 % de capacidad y los del Guadiana el 86 %

La reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se encuentra esta semana al 83,2 % de su capacidad absoluta, acumulando actualmente 46.608 hectómetros cúbicos de agua, el máximo desde hace 12 años.

Redacción

Extremadura |

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Los embalses de la cuenca del Tajo han alcanzado esta semana el 81,2 % de su capacidad total, similar a la de hace siete días, mientras que los del Guadiana han llegado al 86,3 %, 60 hectómetros cúbicos (hm3) más.

Los embalses del Tajo almacenan 8.972 hm3 y los del Guadiana 8.233 hm3, 676 y 2.858 que hace un año, respectivamente, y muy por encima de la media de la última década, por estas fechas, de 6.720 y 4.462 hm3 en cada una de las cuencas.

La reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se encuentra esta semana al 83,2 % de su capacidad absoluta, acumulando actualmente 46.608 hectómetros cúbicos de agua, el máximo desde hace 12 años.

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