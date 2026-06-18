Elena Manzano será la nueva presidenta del PP en la provincia de Cáceres con el objetivo de ganar la diputación en 2027

La vicesecretaria de Economía, Hacienda y Vivienda del Partido Popular de Extremadura, Elena Manzano, ha presentado este miércoles su candidatura a la presidencia del Partido Popular en la provincia de Cáceres, en un acto que ha celebrado a las puertas de la Diputación Provincial, institución que el PP gobernó de 2011 a 2015 y que los 'populares' cacereños quieren recuperar tras las elecciones municipales de mayo de 2027.

Manzano sustituirá en el cargo a Laureano León, que ha estado al frente del partido en la provincia durante 22 años y que fue presidente de la Diputación de Cáceres hace quince años. León ha sido uno de los que han acompañado a la candidata en esta puesta en escena en la que ha estado arropada por diputados regionales, provinciales y alcaldes de todas las comarcas, entre ellos el de Cáceres, Rafael Mateos, y el ya exalcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

"Desde ya me pongo a disposición de todas las entidades locales menores, de todas las pedanías y desde ya me pongo a disposición de los más de 388.000 habitantes de la provincia de Cáceres. Y lo hago, por el amor que siento hacia nuestra tierra; lo hago con gran humildad, con cercanía y con la pasión que creo que demuestro cada día en todo lo que emprendo", ha dicho Manzano que, actualmente, es la consejera de Hacienda en el Gobierno de Extremadura.

Manzano ha tenido palabras para "un referente inmejorable", ha dicho, en alusión a su predecesor, Laureano León, del que "cada día" aprende muchas cosas, como que "el partido está por encima de todo". "Es la herramienta que nos une, que nos permite gobernar en esos municipios, que nos permite transformar nuestra tierra, que nos permite acometer medidas", ha subrayado.

"Esa lealtad que tú has manifestado tener todos estos años es la que quiero aprender en primer lugar", ha explicado, al tiempo que ha alabado también la "cercanía y el conocimiento de cada compañero" que el presidente saliente ha demostrado tener porque "los conoces por su nombre, sabes perfectamente quiénes son, conoces a su familia y en ti encuentran lo que quiero que encuentren en mí y en nuestro equipo algún día, que es la solución a todos los problemas que puedan plantearse".

A nivel político, ha recordado que los "mejores resultados" del PP en la provincia de Cáceres se han obtenido de la mano de Laureano León, por lo que ha mostrado su "orgullo" convencida de que los 'populares' volverán a gobernar la Diputación Provincial "dentro de muy poco".

"La gobernamos contigo y la vamos a volver a gobernar dentro de muy poco, porque lo que nos acaba de decir nuestra provincia es que grita cambio, es que quiere cambiar", ha aseverado Manzano, en alusión a las elecciones autonómicas del pasado diciembre en las que el PP obtuvo "el mejor resultado de todas las elecciones autonómicas", consiguiendo el 44% de los votos en la provincia de Cáceres.