Elena Manzano presenta la única candidatura a la presidencia del Partido Popular de la provincia de Cáceres

Una vez terminado el plazo para presentar candidaturas, que se cerraba hoy a las 14:00 horas, Elena Manzano Silva es la única afiliada que se ha postulado para presidir el Partido Popular de la provincia de Cáceres. Esta mañana ha presentado en la sede provincial los 1.508 avales que la respaldan para sustituir a Laureano León en el congreso que se celebrará el próximo 17 de julio en Cáceres.

“Es un día muy especial en el que quiero hacer hincapié en la importancia que en esta candidatura van a tener todos los alcaldes, todos los portavoces y todos los concejales del Partido Popular de la provincia de Cáceres para continuar con la transformación que iniciamos en el año 2023 a nivel regional y llevar ese proyecto a los 223 municipios de esta provincia”, ha asegurado.

Elena Manzano ha anunciado también que Juan Luis Rodríguez Campos continuará como secretario general provincial, a quien reconoció el trabajo realizado en los últimos años junto con Laureano León. “En las últimas elecciones, en diciembre, la provincia obtuvo un gran resultado, un 44%, la provincia gritó algo y claro que quieren un cambio, que quieren al Partido Popular al frente y que dentro de muy poco vamos a gobernar en todos los municipios y en la Diputación”.

El calendario hasta el congreso sigue con sus plazos previstos. Hasta las 20:00 horas del 5 julio se pueden presentar los candidatos a compromisarios. Se elegirán 948 compromisarios, a los que hay que sumar los 237 natos. El día 10 de julio tendrán lugar las asambleas de elección de compromisarios y el día 17 de julio se celebrará el XIV Congreso Provincial.