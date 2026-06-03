Educación reconoce a 127 alumnos de UEX con los Premios Excelencia por su esfuerzo y talento

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha reconocido en la primera edición de los Premios a la Excelencia Académica, el esfuerzo y el talento de 127 estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx).

La consejera ha explicado que estos galardones nacen con la voluntad de reconocer la excelencia académica y reforzar el vínculo de los jóvenes con la región. Los premios cuentan con dos modalidades, 'Arraigo' y 'Talento', bajo los lemas 'El arraigo nos conecta' y 'El talento nos impulsa'.

"El talento que premiamos hoy no es solo un logro individual: es un activo muy valioso para Extremadura y para su futuro", ha afirmado Valencia, quien también ha destacado que la calidad educativa de la comunidad autónoma no tiene nada que envidiar a otros lugares.

Valencia también ha destacado la importancia que tiene la Universidad de Extremadura para el Gobierno de la región desde donde se le ha asignado más de 142 millones de euros en los presupuestos de 2026, 13.8 más que en el ejercicio anterior.

Los estudiantes premiados proceden de 47 localidades diferentes de Extremadura, tanto de entornos urbanos como rurales, lo que, según ha señalado la consejera, demuestra que el mérito no entiende de localizaciones ni de distancias. En este sentido, ha puesto en valor el modelo de cohesión territorial de la región y ha destacado casos como Fuente del Maestre y el área de Don Benito-Villanueva, donde se han concedido cinco premios de excelencia en cada una de estas zonas.

Sandra Valencia ha incidido también en la importancia de retener el talento joven y generar oportunidades para que los universitarios puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en Extremadura. En esta línea, ha recordado algunas de las medidas impulsadas por la Junta de Extremadura para fortalecer la universidad pública y adaptarla a las nuevas demandas profesionales, como la aprobación de nuevos grados de ingeniería, la implantación del primer grado dual en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación o la ampliación en 2026 del programa de prácticas remuneradas para egresados de la UEx, las Becas TRES SESENTA.

La consejera ha subrayado, además, que estos premios buscan servir de estímulo para los estudiantes. Valencia también ha querido agradecer el apoyo de las familias y reconocer el papel del profesorado en la formación de los jóvenes premiados, destacando que son en gran parte responsables de la excelencia que hoy reconocemos.

La titular de Educación ha concluido trasladando su enhorabuena a todos los galardonados y reafirmando el compromiso de la Junta de Extremadura con una educación pública de calidad como herramienta clave para el desarrollo de la región.