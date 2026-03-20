Educación invierte un millón de euros en obras de eficiencia energética y térmica de 6 centros rurales

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional invierte 937.440 euros en la terminación de las obras de mejora de la eficiencia energética y térmica en seis colegios de la provincia de Cáceres. En concreto, los trabajos se llevan a cabo en colegios públicos de educación infantil y primaria de Acehúche, Alcántara, Arroyomolinos de la Vera, Herrera de Alcántara, Mata de Alcántara, Navas del Madroño, Torremenga y Valdeíñigos.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha visitado el CEIP Primo de Rivera de Alcántara, CEIP San Lorenzo de Mata de Alcántara y CEIP Nuestra Señora de la O de Navas de Madroño, a cuyos equipos directivos ha trasladado su apoyo a la escuela rural.

"En este Gobierno, desde el inicio de la legislatura, estamos apostando por la escuela rural. Y es por ello por lo que necesitamos ver in situ todo lo que se está haciendo a nivel educativo y desde el punto de vista de las infraestructuras".

La consejera en funciones ha subrayado que estas actuaciones van encaminadas a mejorar las infraestructuras de la escuela rural para poder dar la mejor educación y en las mejores condiciones para alumnado y profesorado.

El proyecto de estas obras, paralizadas hace años y adjudicadas de nuevo tras su actualización, tiene como objetivo la mejora de eficiencia energética y térmica mediante la sustitución de carpinterías antiguas y poco eficientes (niveles bajos de aislamiento térmico) y alta permeabilidad, para lograr mejorar el confort, seguridad y funcionalidad de los centros.

Asimismo, varios de los ayuntamientos afectados por estas obras han solicitado las ayudas de eficiencia energética convocadas por la Consejería de Educación para mejorar las instalaciones de los colegios públicos extremeños y dotadas con casi 30 millones de euros.