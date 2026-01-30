Educación informa de que se han detectado 24 incidencias reseñables en los centros educativos extremeños tras el paso de Kristin

La Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha informado este jueves de que se han registrado un total de 24 incidencias reseñables en centros educativos extremeños, de diferente calado, causadas por los efectos de la borrasca Kristin y que ha azotado a la Comunidad Autónoma de Extremadura con rachas de viento que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en algunas zonas de la región, además de intensas lluvias y nevadas en algunas comarcas.

"A pesar de los inconvenientes que se les pudiera causar a las familias, que lo entendemos, se han salvado muchas vidas y no estoy exagerando. Se tomó la decisión, a lo mejor, la menos popular, pero la más acertada", ha afirmado la consejera.

La consejera ha realizado el balance durante una visita este jueves al IES El Brocense de Cáceres, uno de los centros educativos afectados por el temporal de las últimas horas, pero que pudo retomar su actividad vespertina tras las tormentas. Mercedes Vaquera ha comprobado los daños ocasionados y ha mantenido un encuentro con su director, Luis Godoy, y los equipos directivos del instituto, acompañada por el secretario general de la Consejería, Eugenio Pozo.

"Fue un día duro, no solamente en el ámbito educativo, sino de manera generalizada en Extremadura, pero también un día satisfactorio porque han sido muchos los daños materiales que han ocurrido, pero también no ha habido ningún daño personal que hayamos tenido que contabilizar y registrar", ha remarcado Vaquera. A estas incidencias, hay que añadir "pequeñas goteras" y algunos encharcamientos.

Asimismo, Mercedes Vaquera ha explicado que en la jornada de este jueves hay tres centros educativos que no han podido retomar su funcionamiento habitual, ya que los daños causados por el temporal han sido mayores. Son el CEIP Nuestra Señora de Altagracia, de Garrovillas de Alconétar; el IES Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar y el CEIP Jacobo Rodríguez Pereira, de Berlanga, que retomarán su actividad lectiva en la jornada de mañana viernes. Una circunstancia que se informó "en tiempo y forma" a las familias afectadas.

Una borrasca que provocó que en la tarde-noche del pasado martes, se decidiera la suspensión de la actividad lectiva para la jornada del miércoles, debido a las condiciones meteorológicas de fuertes vientos, lluvia intensa y nevadas en algunas comarcas del norte de la región. La consejera ha recalcado que esta medida que tomó la presidenta fue "acertada", se hizo "con rigor y escuchando a los expertos".

Vaquera ha señalado que "seguimos en la gestión de la emergencia", analizando los daños y en "permanente contacto" con los centros educativos de la región para que nos reporten la información y poder subsanar los desperfectos causados.

CRONOLOGÍA

Mercedes Vaquera ha defendido que en la gestión de la incidencia "hay que actuar en función de cómo van viniendo los acontecimientos, ya que el tema meteorológico no está en nuestras manos".

El martes por la tarde, desde las 16:14 horas, se envió una notificación a través de la Plataforma Rayuela a todas las familias extremeñas para informar de que, por las condiciones meteorológicas que se preveían, "se prohibían las actividades que se hicieran fuera del recinto", pero "la tarde se fue complicando". Por esta razón, se activó el Plan INUNCAEX a las 21:30 horas y "nosotros entre las 21:38 y las 21:47 horas mandamos nuevamente un Rayuela a las familias, a los centros educativos, nos pusimos en contacto directamente con sindicatos, AMPAS y colectivos para que conocieran la situación".

"Estuvimos analizando la situación que podía sobrevenir, basándonos en las estimaciones que estuvieron realizando los expertos de los profesionales dedicados a la emergencia", ha aseverado Vaquera.

OTROS EDIFICIOS

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha informado también de que se han producido algunos desperfectos en dos residencias universitarias de la Junta de Extremadura: la residencia Diego Muñoz Torrero, de Cáceres y la Juan XXIII, de Badajoz.

Además, las fuertes rachas de viento han causado algunas incidencias en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), de Cáceres.

Finalmente, Mercedes Vaquera ha agradecido a equipos de emergencia y a otras instituciones, como los Ayuntamientos, por el trabajo realizado para que se retomara la normalidad en la mayoría de los centros educativos de Extremadura y también ha subrayado "la función social" de los medios de comunicación para que se conocieran las medidas tomadas y provocadas por el fuerte temporal que azotaba la región.