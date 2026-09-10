Ecologistas en Acción de Extremadura reclama la adaptación de colegios, institutos y universidades al cambio climático

Ecologistas en Acción de Extremadura ha reclamado la climatización y adaptación de colegios, institutos y universidades debido al aumento de las temperaturas en los meses de mayo-junio y septiembre-octubre.

Ante el cambio climático, entiende también que la instalación de equipos de climatización debe ir acompañada igualmente de energías renovables fotovoltaicas y mini-eólicas que abastezcan estas instalaciones públicas.

Se deben incluir, además, a su juicio, sistemas pasivos de adaptación al cambio climático tales como aislamiento, circulación forzada del aire caliente, pintado de blanco de tejados, y aumento de la vegetación.

Con ello, tras remarcar que el verano ha aumentado su duración tanto por la primavera como por el otoño, con olas de calor más propias de julio o agosto, en nota de prensa ha defendido que debe haber una acción política "decidida" que se complemente con un estudio "pormenorizado" de las necesidades de cada centro en función del tipo de construcción, materiales, antigüedad, orientación, etcétera.

Para esta adaptación es necesaria, según Ecologistas en Acción, una participación "activa" de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones, para adaptar de la manera "más racional" y "local" cada uno de los centros públicos educativos extremeños, adaptados a las circunstancias de cada centro y localidad.

Finalmente, recuerda que todo este programa puede ser financiado "de sobra" con los impuestos que se están eliminando a las grandes eléctricas en Extremadura, y no sólo de fondos del Gobierno central o europeo.