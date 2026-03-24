Dos varones sufren policontusiones tras una colisión entre un turismo y un camión en la N-432 en Zafra

Un varón de 45 años y otro de 75 han resultado heridos de carácter "menos grave", en ambos casos con policontusiones, como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión ocurrida este lunes, día 23, en la carretera N-432 en Zafra (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 09,45 horas, y como consecuencia del mismo los dos heridos han sido derivados hasta el Hospital de Zafra, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, dotaciones de los parques de bomberos de Zafra y Villafranca de los Barros, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, medios de la Policía Local de Zafra, y un equipo de señalización y limpieza de la N-432.