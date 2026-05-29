Las dos unidades de la Central de Almaraz notificaron nueve sucesos sin incidencia en la seguridad en 2025

La Central Nuclear de Almaraz comunicó nueve incidentes durante 2025, cuatro en la unidad I y cinco en la unidad II, todos ellos sin impacto para la seguridad y clasificados como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Estos datos se han conocido en la vigesimoquinta reunión del Comité Local de Información de la central, en la que ha participado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para presentar la evaluación del funcionamiento de la planta durante el pasado año.

El encuentro, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha permitido también intercambiar experiencias y abordar temas de interés para la ciudadanía, así como aumentar el alcance de la información sobre temas relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

La jefa de proyecto del CSN, Sara González Veci, ha señalado que el comportamiento de la central nuclear en 2025 fue correcto y que funcionó con normalidad, sin incidencias significativas. De este modo, según González Veci, no será necesario adoptar medidas adicionales a las ya establecidas en los planes de trabajo y programas de seguimiento y supervisión desarrollados por el CSN.

La representante del CSN ha explicado a los asistentes el papel del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC), herramienta clave para evaluar el comportamiento de la instalación a partir de inspecciones e indicadores de funcionamiento.

Durante 2025 el regulador llevó a cabo 23 inspecciones a la central, en las que se identificaron 28 hallazgos, ocho de ellos son comunes a ambas unidades, cinco de la unidad I y siete de la unidad II. Todos los hallazgos fueron clasificados como de muy baja importancia para la seguridad (categoría verde).

En relación con los sucesos notificados, la jefa de proyecto ha destacado que el titular de la instalación comunicó nueve incidentes durante 2025, cuatro en la unidad I y cinco en la unidad II, todos ellos sin impacto para la seguridad y clasificados como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Este proceso de notificación, cuyo objetivo es informar al CSN de las incidencias ocurridas en las centrales del territorio nacional, queda recogido en la Instrucción de Seguridad del CSN IS-10.