Dos hombres y una niña salían ilesos de un incendio originado en una vivienda en Cáceres, que no ha afectado a viviendas aledañas. El suceso tenía lugar sobre las 5 y media de la tarde de este sábado en la primera planta del nº6 de la calle Santa Luisa de Marillac de Cáceres, según han informado fuentes del 112 Extremadura. En la vivienda se encontraban varias personas atrapadas, entre ellas una niña que permanecía en el balcón del inmueble.

Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Cáceres, efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y del Punto de Atención Continuada de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud (SES). Todas las personas afectadas se encuentran en buen estado y fueron en el lugar por los servicios sanitarios.