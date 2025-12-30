Dos heridas, una de ellas grave, por la explosión de una bombona de butano en Fuente de Cantos

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas grave, por la explosión de una bombona de butano en una vivienda en Fuente de Cantos (Badajoz).

En concreto, la herida grave ha sido una mujer de 48 años con quemaduras de primer grado y que ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de Cáceres.

La otra herida ha sido una anciana de 87 años, que presentaba una crisis de ansiedad y que fue derivada al Centro de Salud de Fuente de Cantos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado un helicóptero sanitario, una unidad medicalizada, miembros del Centro de Salud de Fuente de Cantos, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y bomberos del Cepei.