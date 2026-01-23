Dos detenidos acusados de los robos con fuerza perpetrados en dos bares de Coria

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones, de 22 y 32 años de edad, respectivamente, y con numerosos antecedentes por hechos similares, como presuntos autores de dos robos con fuerza perpetrados en bares de Coria los pasados días 12 y 14 de enero en horario nocturno y con un modus operandi similar.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron constatar que en ambos casos se forzó la puerta de acceso utilizando para ello un objeto contundente, sustrayendo posteriormente el dinero existente tanto en las cajas registradoras como en máquinas recreativas tipo B instaladas en los establecimientos.

Gracias a las pesquisas practicadas se pudo identificar a los supuestos autores de los hechos, tratándose de dos varones con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente por robos con fuerza, apunta la Guardia Civil en una nota de prensa.

Uno de los investigados se personó voluntariamente en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Coria (Cáceres) donde entregó parte del dinero y diversos objetos sustraídos en los dos robos.

Continuando con la investigación, los agentes lograron identificar y localizar al segundo implicado, procediendo finalmente a la detención de ambos investigados.

La operación ha permitido recuperar parte del dinero sustraído en uno de los establecimientos, donde se produjeron daños en puertas de acceso y máquinas recreativas que han supuesto un coste de reparación superior a los 7.000 euros. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Coria (Cáceres).