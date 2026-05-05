Doce observaciones astronómicas acercarán el eclipse solar o Saturno en el Centro de La Cocosa de Diputación de Badajoz

El Centro de Promoción y Protección del Cielo Nocturno (CPPC) de la Finca 'La Cocosa' de la Diputación de Badajoz ha programado para la temporada 2026-2027 un total de doce observaciones astronómicas, que acercarán el eclipse solar previsto en agosto, las lluvias de las Perseidas o de las Leónidas o planetas como Saturno, junto a una 'Star Party' con distintas actividades de astroturismo como talleres u observaciones.

De este modo, divulgación científica y sensibilización ambiental se dan la mano en estas observaciones gratuitas que incluyen traslado en autobús a La Cocosa, un enclave con cielo nocturno de alta calidad reconocido por la Fundación Starlight, y que se podrán reservar una semana antes de cada evento, en mayo dedicado a Júpiter, junio a Venus, julio al triángulo de verano o agosto al eclipse solar y las Perseidas, mientras que en septiembre será el turno de una 'Star Party', en octubre de Saturno, en noviembre de las Leónidas y en diciembre de Orión.

La actividad de enero la protagonizan la luna y los planetas, febrero San Valentín, marzo la eclíptica del sol y abril virgo, como han detallado en su presentación la diputada provincial Paqui Silva y el responsable de actividades del CPPC, Vicente Naranjo, quien ha detallado que se trata de doce propuestas, una por mes, en torno a elementos representativos o importantes del año astronómico.

Como ha explicado, cada sesión está compuesta por una introducción en la que se explican conceptos básicos sobre astronomía, además de una observación a simple vista con un puntero láser y en la que se señalan las principales constelaciones o dónde está la estrella polar, por ejemplo. Posteriormente, es el turno de la observación directa a través de telescopios y concluye con una sobre una pantalla de gran formato en la que se proyecta algún elemento del cielo nocturno que se pueda ver en cada ocasión.

Normalmente cada sesión tiene 50 plazas e incluye un servicio de autobús, que recoge al público en El Hospital Centro Vivo y que dirige a La Cocosa, ante lo que ha explicado que si estuviese abierto a que la gente fuese en su vehículo "puede que alguno viniese fuera de hora" y "deslumbrase" a los asistentes.

La inscripción se podrá hacer a través de la web del Área de Sostenibilidad y, como novedad, se podrá hacer una semana antes en lugar de 15 días para poder tener una previsión "más certera" de la climatología para ese día, lo que les ayuda a no cancelar o mover las sesiones con las inscripciones lanzadas.

Sobre la programación, ha destacado el eclipse solar del 12 de agosto, que coincide con el pico de la lluvia de las Perseidas, y que la sesión de ese mes será doble aprovechando que el primero será a última hora de la tarde, sobre las 20,30 horas, seguido de una observación de las conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo'.

Por su parte, Paqui Silva ha destacado que se trata de una propuesta que permite acercar la astronomía a la ciudadanía a lo largo de todo el año, a la vez que se pone en valor la riqueza de nuestros cielos, de la mano de un calendario que también pretende fomentar el conocimiento científico y generar conciencia sobre la contaminación lumínica, "uno de los problemas ambientales más silenciosos" y una realidad que afecta a la biodiversidad, a los ecosistemas y a nuestra forma de relacionarnos con el cielo nocturno, ante lo que ha recordado la importancia de protegerlo.

Con esta programación, este centro se convierte en un espacio abierto al aprendizaje y a la experiencia, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de observaciones astronómicas, actividades divulgativas y propuestas que combinan ciencia, educación y sensibilización ambiental, ha señalado, junto con que esta iniciativa se enmarca en la línea de la estrategia 'Extremadura, buenas noches', con lo que refuerza el compromiso compartido por la protección del cielo nocturno y la promoción de un modelo de desarrollo respetuoso con nuestro entorno.

El CPPC es un proyecto impulsado por la Diputación de Badajoz en la finca La Cocosa, equipado con tecnología astronómica y recursos divulgativos, orientado a sensibilizar sobre la contaminación lumínica y poner en valor el cielo estrellado extremeño como recurso ambiental, cultural y turístico.

En esta nueva etapa, el centro ha ampliado sus infraestructuras con la incorporación de un espacio musealizado sobre el cielo nocturno y un huerto astronómico actualmente en fase de desarrollo, que enriquecerán la experiencia educativa y divulgativa.