Las disoluciones matrimoniales descienden un 6,1% en Extremadura en 2025

Las demandas de disolución matrimonial descendieron un 6,1% en Extremadura el pasado año, ya que se registraron 1.785 rupturas frente a las 1.901 interpuestas en 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.

En 2025, los juzgados extremeños incoaron 68 demandas de separación consensuadas, 29 más -97- que en 2024, y 20 no consensuadas, 19 menos -39- que el año anterior.

Respecto a los procesos de divorcio, en el pasado año se instaron 1.118 de mutuo acuerdo, 48 menos -1.070- que el año anterior. Asimismo, se interpusieron 579 demandas de divorcio no consensuadas, frente a las 694 de 2024, esto es, una reducción del 16,6%.